Bohumír Žídek, Tomáš Volf, Novinky

Extrémně pomalá je stavba nových dálnic, stejně jako odstraňování nelegálních billboardů od dopravních komunikací.

Podle zákona měli provozovatelé reklamy odstranit billboardy z takzvaných ochranných pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy do konce srpna 2017. I ministr Ťok se ještě v polovině roku 2017 dušoval, že v září budou všechny billboardy pryč.

„Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic chystáme program podobný akci Kulový blesk. Spustíme ho ihned poté, až vyprší termín pro odstranění billboardů. ŘSD bude ty zbylé likvidovat vlastními silami,“ řekl tehdy ministr deníku Právo.

Následný vývoj byl v naprostém rozporu s ministrovými sliby. Majitelé billboardů v řadě případů dávali najevo odpor proti nové legislativě a odmítali spolupracovat. Na konci srpna billboardy kolem dálnic zaplnila zobrazení české státní vlajky.

Odstraňování reklamních poutačů může trvat řádově měsíce, než zmizí úplně poslední ministr dopravy Dan Ťok v říjnu 2017

Ťok následně na konci srpna připustil zjevnou skutečnost, že billboardy nezmizí úplně bleskově, nicméně slíbil, že za pár měsíců budou pryč.

„Případně následně reklamu zakryjeme a pak je na náklady majitele dáme pryč. Odstraňování reklamních poutačů může trvat řádově měsíce, než zmizí úplně poslední,“ nechal se tehdy slyšet Ťok.

Leden 2018: z 1500 reklam zmizelo 120



Silničáři následně v září napočítali 1142 nelegálních billboardů, podle pozdějších odhadů jich bylo necelých 1500. V říjnu 2017 Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před kamerami a fotoaparáty médií demonstrativně předvedlo, jak teď bude odstraňovat billboardy. Jenže potom nic, skutek utek. Ťokovo ministerstvo uvedlo, že je výhodnější počkat, až majitele nelegálních billboardů tyto plochy odstraní sami. A ti se k tomu neměli...

Silácké výroky ministra Ťoka se ukázaly jako neopodstatněné.

V říjnu 2017 Ředitelství silnic a dálnic na D1 demonstrativně předvedlo, jak bude odstraňovat billboardy.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Rok od výroku o Kulovém blesku zbývalo 600 billboardů



Teprve po roce od chvíle, kdy podle Ťoka měla proběhnout akce Kulový blesk, se ministerstvu podařilo dohodnout na odstranění billboardů s provozovatelem Czech Outdoor. Právě ten stál za záplavou českých vlajek na české dálnici.

Přesto k říjnu zbývalo od dálnic odstranit zhruba šest stovek reklam.

Ještě na konci roku zbývalo 530 billboardů



Stav odstraňování billboardů Novinky zjišťovaly i na konci právě skončeného roku. Podle ministerstva dopravy bylo za 15 měsíců odstraněno 912 reklamních zařízení, z nichž 94 odstranilo ŘSD, zatímco zbylé reklamy odstranili sami provozovatelé.

Billboardy kolem českých dálnic v srpnu 2017 zaplnily české státní vlajky.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Mezi říjnem a prosincem tedy zmizelo necelých osm desítek reklamních zařízení. Navzdory ministrovým výrokům podle prosincových údajů ministerstva dopravy zbývá u dálnic 530 nelegálních billboardů, řada z nich je pokryta novou reklamou a provozovatelům tedy vydělává.

Naposledy si ministr Ťok v rozhovoru pro Novinky posteskl, že odstranění některých billboardů se nedaří, protože majitel stále mění adresu, kam mu mají doručit oznámení. [celá zpráva]

Dálnice, dálnice, dálnice

Před volbami v roce 2016 lákalo ANO na billboardech na „lepší Česko„ a „dálnice, obchvaty, silnice”, někdy dokonce i na „dálnice, dálnice, dálnice”. Vláda následně v předloňském prohlášení slíbila, že do roku 2021 zprovozní 210 kilometrů dálnic, za poslední rok se ale postavily jen čtyři.

Vizuál kampaně hnutí ANO

FOTO: ANO

ČTĚTE TAKÉ

Česku zbývá dostavět 800 kilometrů dálnic. Ťok to chce stihnout za 12 let



Na pomalou výstavbu dálnic upozorňovala i analýza Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

„V České republice dochází k nárůstu registrovaných vozidel a intenzity dopravy na síti silničních komunikací. Budování sítě dálnic tomuto nárůstu však neodpovídá,” uvedl NKÚ.

Nově zprovozněné úseky dálnic za ministra Ťoka

2014 - 0 km

2015 - 0,2 km

2016 - 12,489 km 2017 - 17,3 km

Zdroj: Analýza NKÚ

V roce 2017 bylo zprovozněno 17 kilometrů dálnic, o rok dříve 12,5 kilometrů, vyplývá z analýzy NKÚ.

Pokud by měl být vládní slib dodržen, muselo by se v dalších letech stavět tempem přes 60 kilometrů dálnic ročně.

Pár dat k českým dálnicím.

Od 2000 jsme postavili 309 km, od 2010 pouze 75 km a prodloužili jsme je o 62%.

V Polsku mezitím 1.282km od 2000 a 783km od 2010, nárůst 350%.

Maďarsko 1476km od 2000 a 447km od 2010, 3 násobný nárůst.

1/2 pic.twitter.com/857BL8CZy3 — Hlídač Státu (@HlidacStatu) 28. prosince 2018

Poláci a Maďaři jsou supermani



Jak upozornil projekt Hlídač státu, dopravní komunikace v Česku přibývají extrémně pomalu i ve srovnání s ostatními státy bývalého Východního bloku.

Ťok: Rychleji by dálnice stavěl jen Superman...

Poláci: Podrž mi wodke... pic.twitter.com/ZwwZTpkXH4 — Tomas Brych (@tomas_brych) 5. ledna 2019



Například v sousedním Polsku od roku 2010 postavili 783 kilometrů dálnic, v Maďarsku 447. V Česku se za tu dobu postavilo 75 kilometrů. Ťok přitom nedávno v rozhovoru pro deník Mladá Fronta DNES prohlásil, že rychleji než on už by dálnice stavěl jedině superman.

Získat údaje o nových dálnicích od ŘSD je obtížné, počítá je totiž dohromady s modernizací D1, která se při rekonstrukci rozšiřuje. Od zahájení modernizace v roce 2013 se každý rok opravilo v průměru 18 kilometrů D1, hotovo je 90 kilometrů, dokončit zbývá 70 kilometrů.

Pomalou výstavbu dálnic za Ťokova působení na ministerstvu dopravy v posledních dnech s gustem glosují lidé na sociálních sítích. Například falešný satirický twitterový účet používající ministrovo jméno přirovnal čísla označující kilometry ročně dostavěných dálnic k losování Sportky.

5 16 17 4 a dodatkové číslo 0.



To jsou kilometry dálnic kolik se ročně otevřelo a otevře za mého ministrování. Může se to hodit do Sportky. — Dan Ťok (@dantok1234) 1. ledna 2019

V prosinci a lednu v důsledku v důsledku sněhové nadílky a problémům s opravami opakovaně došlo ke kolapsu na dálnici D1.

Ministra zaskočil sníh v prosinci



Ministr v tomto kontextu přišel s nešťastným výrokem po je jednom ze zmíněných kolapsů, kdy řidiči stáli v kolonách i 14 hodin.

Doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel Dan Ťok, ministr dopravy za ANO

Ťok k tomu řekl, že na rekonstruovaném úseku D1 na Vysočině měla dodavatelská firma problém s plněním termínů, ŘSD se s ní domluvilo na prodloužení termínu pro dokončení prací.

„Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel,” uvedl ministr. I to se stalo terčem internetových vtipálků. [celá zpráva]

Ministr dopravy Dan Ťok s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Janem Kroupou na D1 u Humpolce.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

ŘSD následně přišlo s kreativním nápadem, jak vyřešit problém s kolonami v důsledku kalamity a oprav silnic a dálnic. Řidiči tak od 20. prosince mohou připomínky ohledně problémů s dopravními kolonami či potížemi při opravách silnic zasílat na e-mailovou adresu kolaps@rsd.cz.