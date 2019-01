Příjemné překvapení, příště se to opakovat nemusí, komentují ekonomové rozpočet

Za téměř třímiliardový přebytek státního rozpočtu za loňský rok může hlavně růst tuzemské ekonomiky, soudí analytici. Vládě nicméně přiznávají zásluhy za to, že se takový výsledek povedl, i když šlo více peněz na důchody, sociální dávky i investice. Upozorňují však zároveň, že letos už by to vyjít nemuselo a schodek by mohl být oproti plánům naopak vyšší.