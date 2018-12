Witowski vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V minulosti působil například v České spořitelně či Bance Creditas. Od roku 2017 pracoval jako finanční konzultant.

Od roku 2010 je jeho manželkou moderátorka České televize Světlana Witowská (45), mají spolu syna Filipa; z předchozího partnerského svazku má Witowski další tři syny.

Petr Witowski Působil v českých filiálkách ING Bank (1994 až 1998) a ABN AMRO Bank (dnes RBS, 1998 až 2001); v pobočce rakouské BAWAG Bank řídil oddělení firemní klientely (2001 až 2004); poté nastoupil do České spořitelny, kde působil přes 12 let - zastával v ní funkce ředitele pro finanční trhy (2004 až 2011), ředitele úseku firemní klientely (2011 až 2016) a ředitele transakčního bankovnictví (2016 až 2017); firemní bankovnictví řídil rovněž v Bance Creditas (2017), byl i členem představenstva této banky.

Gillar, který byl ve středu odvolán, se stal ředitelem a předsedou představenstva podniku v první polovině roku 2016.

Martin Gillar

FOTO: DPP

DPP je největší městskou firmou a zaměstnává téměř 11 tisíc lidí. Od města dostává na provoz ročně více než 13 miliard korun.

Ve středu byli také novými členy dozorčí rady zvoleni Jan Šurovský a Filip Tulák.

Přehled ředitelů DPP od roku 1990 Vavřinec Bodenlos, 1990-1991 Milan Hašek, 1991-1993 Rudolf Mládek, 1993-1994 Milan Houfek, 1995-2005 Tomáš Jílek, 2005-2007 Martin Dvořák, 2007-2011 Vladimír Lich, únor až srpen 2012 Milan Křístek, 2012-2013 Jaroslav Ďuriš, 2013-2016 Martin Gillar, 2016-2018 Petr Witowski, od 2018

Pražský dopravní podnik by měl letos mít takzvaný přiměřený zisk 1,737 miliardy korun. Je to o něco více než loni. Provozní náklady by měly dosáhnout 15,44 miliardy. Přiměřený zisk jsou peníze, které město jako vlastník nechává podniku při vyúčtování hospodaření na investice. Konečný výsledek hospodaření bude znám na začátku příštího roku. Loni hospodařil DPP se ziskem 1,9 miliardy korun. Vliv na hospodaření měly vyšší tržby a snížení provozních nákladů. Od hlavního města loni dostal na provoz 13,535 miliardy Kč, což bylo meziročně o pět procent více.

Společnost provozuje tři linky metra o celkové délce 59,4 kilometru, dále 539,8 kilometru tramvajových tratí a 1798 kilometrů autobusových linek.