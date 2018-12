tov, bož, Novinky

Dálnice D11 až do Polska, D3 do Rakouska a D35 jako severní alternativa přetížené D1. To jsou klíčové tahy dálničního ideálu, jak s ním počítá ministerstvo dopravy. Nechybí dostavba D6 a dalších dálnic nebo nová dálniční spojka ze Zlína na Slovensko.

Zatím jsou pouze na mapě Ředitelství silnic a dálnic jako „výhledový stav”. Jak dlouho si budou muset řidiči ještě na dálniční ideál počkat, lze těžko odhadovat. Doposud byla výstavba nových dálnic pomalá, jak vedle opozičních politiků upozornil i NKÚ, ministr dopravy Dan Ťok (ANO) ale slibuje výrazné zrychlení.

„Máme závazek, že dálniční síť máme dostavět v tom TEN-T (transevropská dopravní síť) do roku 2030, takže já si myslím, že v mnoha ohledech možná i dřív,” řekl v říjnu v České televizi ministr dopravy na dotaz, zda se dá stihnout dostavba dálnic do 12 let.

Zcela nový dálniční úsek se letos otevřel jen jeden – na chomutovské dálnici D7 mezi Postoloprty a Bitozevsí. Jeho délka je 3,7 kilometru. Ministerstvo to zdůvodňuje nedostatečnou přípravou projektů, kterou zanedbali předchůdci. Vedle toho letos proběhla modernizace skoro 30 kilometrů D1. Vzhledem k jejímu rozšíření jde podle resortu do určité míry o „novou” dálnici.

Příští rok plánuje ŘSD zprovoznit dva nové dálniční úseky - osmikilometrový úsek D3 Bošilec–Ševětín a na D1 čtrnáctikilometrový úsek mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. To je dohromady 22 kilometrů nových dálnic. Vedle toho plánují otevřít skoro 30 kilometrů silnic I. třídy. Zahájena má být výstavba 63 kilometrů dálnic.

„Drtivou většinu dálničních staveb bychom do roku 2030 měli v této podobě (viz mapa) stihnout postavit. Směřujeme k tomu veškeré naše aktivity, včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury,” potvrdila Novinkám mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Na rozdíl od mapy plán výstavby D6 nepočítá s obchvatem Karlových Varů, v roce 2030 tam bude D6 vedena stejně jako dnes městem.

„Rádi bychom to stihli i u několika problematických staveb, kde ještě bude záležet na dalším vývoji. Není vyloučeno, že se jejich zprovoznění přesune až do období let 2030 až 2035,” dodala mluvčí. Jmenovala například stavbu D35 v úseku Turnov-Jičín.

Právě D35, jejíž další úsek se začal stavět letos na Pardubicku, je důležitou dálniční stavbou. V budoucnu má jít o severní páteřní trasou spojující Čechy s Moravou, výrazně urychlí cestu mezi Libercem a Olomoucí. Po dokončení by měla být druhou nejdelší dálnicí v Česku a spolu s dálnicí D11 tvořit alternativní trasu k přetížené D1.

Pomalou výstavbu kritizoval i NKÚ



Politici i odborníci dosavadní tempo výstavby dálnic kritizují. Upozorňují, že rychleji stavějí dálnice třeba Poláci či Maďaři.

Za pomalou označil výstavbu dálnic i Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři naposledy prověřovali období od roku 2013 do června 2017, zahrnující konec vlády Petra Nečase (ODS), vládu Jiřího Rusnoka a od ledna 2014 vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž měli resort dopravy na starost ministři za hnutí ANO. V tomto období bylo ročně zprovozněno v průměru 16 kilometrů dálnic.

Při uvedené kontrole konstatovali, že po roce 2017 zbývalo dokončit celkem 833 kilometrů dálnic a jako reálné tempo další výstavby označuje „jen” 17 kilometrů dálnic za rok. NKÚ připomněl, že politici dříve slibovali dokončení dálnice do roku 2010 a aktuální vládní dokument „dopravní politika ČR” na rozdíl od ministerstva uvádí až rok 2050.