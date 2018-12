bož, Novinky

„Vzhledem k tomu, že se v médiích šíří informace, že Evropská komise zastavila České republice vyplácení dotací, včetně zemědělských, chtěli bychom ubezpečit všechny, kteří žádali SZIF o dotace, že výplaty probíhají standardním způsobem,“ uvedla Nováková.

SZIF podle ní konzultoval s rezortem Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkov a řešil otázku výplaty prostředků třetí čtvrtletí letošního roku a dostalo se mu ujištění, že vše bude probíhat „standardní cestou“.

Podle právní služby EK bylo letos zatím Agrofertu na evropských dotacích vyplaceno 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč).

SZIF obdržel informaci o konání auditu pod taktovkou EK



„V souvislosti s údajným střetem zájmu holdingu Agrofert informujeme, že SZIF obdržel 11. prosince 2018 oznámení o konání auditní mise, která proběhne ve dnech 14. až 18. ledna 2019 v ČR,“ dodala Nováková.

Předmětem šetření bude kontrola schválených či proplacených projektů z Programu rozvoje od roku 2012. „Hlavní důraz v tomto šetření bude kladen na opatření k prevenci střetu zájmů,“ uzavřela Nováková. Střet zájmů se týká předsedy české vlády Andreje Babiše (ANO), do jehož svěřenského fondu koncern Agrofert patří.

Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů.

Podle evropského komisaře Günthera Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky. Po skončení auditů chce komisař podat Evropskému parlamentu zprávu o jejich výsledku.

Komise se v prošetřovaných obdobích v rámci všech tří programů podílela na financování více než dvou stovek českých projektů, které budou audity prověřovat.