Praha chystá městské sdílení elektromobilů v projektu za miliardu

Hlavní město Praha vybírá firmu, která by v metropoli v příštích letech provozovala až 600 sdílených elektromobilů. Město by měl projekt stát zhruba 150 miliónů korun, zájemci z řad firem mohou své nabídky podávat do středy. Celková cena zakázky je 1,01 miliardy.