Němečtí železničáři budou v pondělí stávkovat, ovlivní to i dopravu v Česku

Němečtí železničáři vstoupí v pondělí v 5:00 do čtyřhodinové výstražné stávky, která se dotkne celého území Německa. Oznámily to v neděli železniční odbory EVG, které ukončily jednání s vedením Německých drah (Deutsche Bahn) poté, co nedostaly dostačující nabídku ohledně zvyšování mezd. Podle mluvčího Českých drah bude mít stávka v Německu dalekosáhlý vliv na mezistátní spoje z Česka do Německa a zpět prakticky celý den.