ČTK

Mengovou, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje, kanadská policie zadržela v sobotu ve Vancouveru na žádost Spojených států. Peking se proti jejímu zatčení ostře ohradil a vyzval k jejímu okamžitému propuštění. Podle čínských médií se USA snaží potlačit čínskou technologickou společnost Huawei Technologies a omezit její globální expanzi.

Američané tvrdí, že Mengová ujišťovala banky o tom, že společnosti Huawei a Skycom jsou dvě oddělené společnosti, ačkoli Spojené státy je považují za jednu firmu. Díky tomu pro společnost zajistila přístup k íránskému trhu v rozporu s americkými sankcemi.

Kanadská prokuratura soud vyzvala, aby propuštění Mengové na kauci neumožnil. Zdůvodnil to tím, že zadržená má obrovské finanční zdroje a motivaci utéct z Kanady do Číny, aby se vyhnula hrozbě možného vydání do USA.