V letech probíhající konjunktury se často hovoří o tom, kdy přijde ekonomická krize – recese. Za jeden ze spolehlivých indikátorů je považováno takzvané zplošťování výnosových křivek amerických dluhopisů.

To znamená, že se výnosy krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů stále přibližují, až v jednu chvíli začnou dluhopisy s kratší dobou splatnosti vykazovat vyšší výnosy než dluhopisy s delší dobou splatnosti. K tomu došlo i v roce 2007, což předznamenalo světovou finanční krizi.

