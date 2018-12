Kanál na YouTube založili rodiče malému Američanovi v březnu 2015, nyní jeho videa sleduje přes 17 miliónů lidí a měly 25 miliard shlédnutí.

Podle žebříčku Forbes si Ryan polepšil z loňského osmého místa nejlépe placených youtuberů až na první místo. Za rok vydělal o půl miliónu dolarů více než jednadvacetiletý Jake Paul z Los Angeles, který skončil na druhé příčce.

This is Ryan. He plays with toys and reviews them on You Tube. In the last year he earned $22 MILLION. Yes, really. Better than a paper round, right? pic.twitter.com/gKcQjQQOg9