Dvacítka světových lídrů se shodla, že současný systém mezinárodního obchodu má své mouchy a potřebuje reformovat.

Zároveň je to vůbec poprvé, co závěrečné komuniké summitu opomnělo kritiku ochranářské obchodní politiky. Ta zaznamenala velký comeback po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Protekcionismus (nebo také ochranářství) je termín, který popisuje upřednostňování a ochranu domácích výrobků, služeb a pracovníků před zahraniční konkurencí. Obvykle nepoškozuje jen dovážející zemi, ale i stranu, která cla uvalila. Opatření totiž vedou k vyšším cenám zboží i služeb a zpomalují hospodářský růst.

„Každý souhlasil s tím, že WTO by měla být reformována. Je to důležitá shoda,” řekla německá spolková kancléřka Angela Merkelová.

Agentura DPA dodala, že výrazně odlišné názory některých členů na migraci, obchod a ochranu klimatu byly v závěrečném dokumentu zahlazeny kompromisní formulací. I v tomto případě má americký prezident velmi silné názory, je kritikem jak migrace, tak boje proti změnám klimatu.

Představitelé dvaceti největších ekonomik se v komuniké podle Reuters zavázali použít veškeré nástroje ve prospěch silného, udržitelného a vyrovnaného růstu.

Měnová politika se bude ve shodě s mandátem centrálních bank nadále využívat k podpoře hospodářského růstu a k zajištění cenové stability. Země G20 také chtějí v nutných případech využít fiskální politiku k vytvoření pojistných polštářů a zajistit, že veřejný dluh zůstane udržitelný.

Americký prezident Donald Trump je hlasitým kritikem WTO a už několikrát pohrozil, že Spojené státy organizaci opustí. Washington v poslední době blokuje jmenování nových soudců WTO rozhodujících v obchodních sporech, což ohrožuje fungování organizace. Washington si stěžuje, že soudci WTO překračují své pravomoci a nespravedlivě rozhodují ve prospěch Číny a některých dalších zemí na úkor USA.

Nová reforma WTO by měla být největší reformou jejích pravidel ve 24leté historii organizace.