Jakub Svoboda, Právo

Předpokládám, že pro vydání Dluhopisu Republiky máte i jiné důvody než výročí sto let od vzniku Československa.



Je to u příležitosti stého výročí vzniku republiky, ale nejen toho. V roce 2019 budeme ještě slavit sté výročí vzniku československé měny. Dluhopis proto nese název Republika. Má to symbolizovat právě tato velmi významná výročí.

Ale určitě máte pravdu v tom, že by to nemohl být jediný důvod. Základní důvod, proč jsme na to přistoupili, je, že chceme zvýšit podíl českých občanů na státním dluhu. Protože pro stát a jeho dluhovou politiku je to nejstabilnější forma.

Stanovili jsme si půlroční testovací období

Už v minulosti byly vydávány takovéto dluhopisy. Zásadní změnou nyní je, že občané si budou moci upisovat tyto dluhopisy každý den. To znamená, že to nebudeme časově omezovat, už tady nebudou žádná období – půl roku nebo nějaká jiná.

Kolik si chcete od lidí pomocí dluhopisů půjčit?



Žádný limit nemáme. Zásadní rozdíl od minulých emisí je, že to nebudeme časově omezovat, občané mohou upisovat každý den. Omezení jsou pouze v tom, že minimum je 1000 korun, maximum milion korun, dluhopis je na šest let a budeme garantovat vždy výši úroku. Pro první emisi byla včera stanovena na 2,07 procenta. Pokud by se stalo, že jednou za rok mohou od toho ustoupit a nechat se vyplatit, tak se úroková sazba bude snižovat.

Jedná se o částku před zdaněním. Vždy po skončení roku dojde k připočtení úroku a zdanění a upíše se formou dluhopisu na další období.

Jaký zájem o dluhopisy očekáváte?



Jsem sama zvědavá. Stanovili jsme si půlroční testovací období, tedy první pololetí roku 2019. Zatím vyhlašujeme tři emise a uvidíme, jaký bude zájem, ale v minulých letech podíl občanů na dluhopisech byl zhruba pět procent. Dnes domácnosti vlastní asi 1,32 procenta státního dluhu, protože už jen dobíhají předchozí období a bude se to blížit nule.

Těžko bych si uměla obhájit, že bych zatížila doby budoucí nějakým nepřiměřeně vysokým úrokem

Pokud bychom se dostali na těch pět procent, tak by to byl hezký výsledek. Kdyby to bylo pět procent fyzických osob, tak je to zhruba 80 miliard korun. Tyto prostředky bychom si stejně půjčili od bank.

Neodradí podle vás zájemce to, že nabízený výnos ani nepokryje inflaci?

Jsem ministryně financí a musím se chovat konzervativně. Musím obhájit své jednání, a jestliže přistupujeme k tak zásadní změně v tom směru, že občanům umožníme každý den upisovat dluhopisy, musím si obhájit výši úroku.

Těžko bych si uměla obhájit, že bych zatížila doby budoucí nějakým nepřiměřeně vysokým úrokem, který by byl vyšší, než za co si půjčujeme na trzích. To byla moje prostá úvaha. Samozřejmě jsem měla několik variant a rozhodla jsem se pro tuto konzervativní variantu. Jednou se třeba budu muset zodpovídat kontrolním orgánům a vždycky se chci chovat tak, abych si to zodpověděla.

U předchozích emisí pro občany bylo typů dluhopisů víc a jeden z nich byl i ten protiinflační.

Udělali jsme si strukturu dluhopisů, když jsme měli větší možnost nabídky, a vyšlo nám, že suverénně, skoro ze 70 %, byl zájem o reinvestiční dluhopis. Proto jsme se rozhodli ho spustit a budeme sledovat zájem občanů. Přistoupila jsem k tomu i poté, co mi občané psali. Vyšli jsme z našeho průzkumu, nadále budeme sledovat, o co mají občané zájem, a když uvidíme, že mají zájem o ty další, jsme připraveni o nich uvažovat.

Budou dluhopisy na jméno, nebo anonymní, jak to bude s jejich převoditelností?

Člověk si je bude vždy pořizovat na sebe. Převoditelné budou, tzn. že je bude možné i darovat.