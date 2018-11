Jan Holý, Právo

I přesto, že novela insolvenčního zákona z července 2017 povolila vypracovávat návrhy na oddlužení pouze odborníkům. Šmejdi lidem v dluhové pasti obvykle doporučují, aby se odvolali u finančního arbitra či soudu na to, že si věřitel neprověřil jejich schopnost splatit půjčku. Nebo aby co nejdéle procesně komplikovali snahu věřitelů o vymožení pohledávek a snažili se získat čas do doby, než vstoupí v platnost nový insolvenční zákon.

V drtivé většině případů to ale podle právníků není oprávněná námitka a dlužníkům jen narostou dluhy o poplatky a penále. Navíc riskují, že pokud se ukáže, že věřiteli zatajili nebo zkreslili informace v žádosti o půjčku, budou stíháni pro podvod.

Vypůjčené peníze se musí vrátit

Není vyloučeno, že nezákonných rádců je jen hrstka. „Domníváme se, že dlužníci, kteří se odvolávají na ustanovení nového zákona o spotřebitelských úvěrech a tvrdí, že mají právní zastoupení, získali informace ze stejného nebo podobného zdroje. V jejich e-mailech se totiž objevují formulace s citací paragrafů o povinnostech poskytovatele posoudit úvěruschopnost spotřebitele a o důsledcích jejich porušení,“ popsal Právu námitky řady neplatičů Jakub Zetek, provozní ředitel společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky velkých firem.

Pokud poradci předluženým nešťastníkům slibují, že nebudou muset nic platit, uvádějí je v krutý omyl

Podle něj se taková odvolání objevují v desítkách případů měsíčně. V mimosoudní fázi se inkaso pohledávek v takových případech přeruší a o jejich oprávněnosti musí rozhodnout soud.

„Soudy skutečně v pár případech uznaly dlužníkovu stížnost na to, že si poskytovatel dostatečně neprověřil jejich schopnost splácet. Ovšem verdikt vždy zněl, že dlužník nemusí platit úroky a případné penále, ale vypůjčené peníze vrátit musí. Pokud tedy poradci předluženým nešťastníkům slibují, že nebudou muset nic platit, uvádějí je v krutý omyl,“ vysvětluje Jakub Zetek, jaké mají oběti šmejdů vyhlídky, že vyváznou z placení dluhů.

Nejen že se nezbaví jistiny dluhu, ale pravděpodobně jim narostou výdaje o poplatky šmejdům, penále z prodlení a možné další náklady vzniklé oddalováním řešení problému.

Novela zákona ochrání dlužníky

Před novelou insolvenčního zákona z července 2017 nabízeli různí samozvaní specialisté na oddlužení své služby lidem, kteří měli často vícečetné exekuce a splácení řešili dalšími půjčkami.

Slibovali jim, že je zbaví všech exekucí a závazků prostřednictvím osobního bankrotu, a za službu si nechali dobře zaplatit.

Ovšem jejich žádosti o oddlužení většinou u soudu neuspěly, protože dlužník vůbec nesplňoval podmínky pro insolvenci a návrhy byly plné formálních chyb a nedostatků.

Novela zákona určila subjekty, které mohou posoudit dlužníkovu situaci a podat u soudu návrh na osobní bankrot. Cílem úpravy bylo eliminovat návrhy na oddlužení, jež neměly šanci na schválení soudem, a ochránit dlužníky před lichváři.

Kromě advokátů, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců mohou návrhy zpracovávat akreditované občanské poradny, které to dělají zdarma.