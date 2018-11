Nissan odvolal zadrženého předsedu představenstva Ghosna

Představenstvo japonské automobilky Nissan ve čtvrtek odhlasovalo odvolání dosavadního předsedy Carlose Ghosna. Informoval o tom server listu Financial Times. Ghosn stál do roku 2017 v čele automobilky jako výkonný ředitel, poté dále zůstal v čele představenstva. Odvolán byl poté, co byl v pondělí v Tokiu vzat do vazby.