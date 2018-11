bož, Novinky

Tomáš Holub od roku 2004 působil v ČNB jako šéf měnové sekce ČNB. Je považován za příznivce měnových intervencí, které ČNB prováděla od listopadu 2013 do dubna 2017 s cílem oslabit korunu.

„Tomáš Holub by podporoval zvyšování sazeb dle současného modelového aparátu ČNB, který vyžaduje měnové podmínky dále utahovat, a to buď přes vyšší sazby, nebo silnější korunu. Pokud by koruna neposilovala dle předpokladů ČNB, hlas Tomáše Holuba pro růst sazeb je tak poměrně jistý,” uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Končící členové rady ČNB (zleva) Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík.

FOTO: archiv ČNB

O jmenování Michla se spekulovalo dlouho. Prezident informaci potvrdil v říjnu. „Já mám velmi rád jeho texty. Řadu z nich jsem studoval, řada z nich se mně líbí a mimo jiné má smysl pro humor,” nechal se slyšet. [celá zpráva]

„Aleš Michl se v minulosti vyjadřoval pro silnou korunu a kritizoval kurzový závazek,“ uvedl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

„Odhadujeme tak, že se zařadí spíš k jestřábům v bankovní radě. Se svým opatrným postojem k přijetí eura do bankovní rady zapadne,“ dodal.