Upraví Itálie návrh rozpočtu? Vládní hnutí chce kondomy zdarma pro mladé

Kontroverzní italský rozpočet se možná přece jen nakonec dočká změny. Nepůjde však o seškrtání výdajů či posílení příjmů, jak by si představovala Evropská komise (EK), jež Římu návrh vrátila k přepracování. Vládní Hnutí pěti hvězd (M5S) chce totiž do návrhu doplnit antikoncepci pro občany mladší 26 let zdarma. Uvedla to italská veřejnoprávní televize RAI.