Policie v pondělí provedla razii v centrále Nissanu v Tokiu a zadržela šéfa správní rady automobilky Carlose Ghosna, informoval list Financial Times s odkazem na japonská média.

Výkonný ředitel Nissanu Hiroto Saikawa na tiskové konferenci obvinil Ghosna z řady pochybení, mimo jiné ze zneužívání peněz firmy pro vlastní účely a podhodnocování příjmů ve finančních výkazech. Dodal, že navrhne Ghosna odvolat na čtvrtečním zasedání rady.

Podezření firma prověřovala několik měsíců. Podvodů se měl dopouštět i další manažer Nissanu Greg Kelly.

Renault shares fall as much as 12% to lowest since 2014 after reports Carlos Ghosn will be arrested https://t.co/t33Cp97htA pic.twitter.com/0OF9LX1yHn