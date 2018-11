Češi pomohou s ukládáním jaderného paliva

Čeští vědci by mohli vyřešit problém s ukládáním vyhořelého jaderného paliva z elektráren, které bude radioaktivní tisíce let. V budoucnu by se mělo dlouhodobě skladovat v hlubinných úložištích. Otázkou, na niž hledají odpověď vědci po celém světě, je, jak by úložiště mělo být postaveno, aby bylo bezpečné. Řešení chtějí najít do tří let přírodovědci z Masarykovy univerzity v Brně.