Novinky, ČTK, DPA

Navrhovaný rozpočet by měl snížit ekonomické rozdíly mezi zeměmi používajícími euro a pomoci odvrátit budoucí krize. Vyplývá to podle agentury DPA z usnesení německého ministra financí Olafa Scholze a jeho francouzského kolegy Bruna Le Mairea.

Rozpočet by měl pomoci k tomu, aby se životní podmínky jednotlivých zemí eurozóny přiblížily, k užší spolupráci a ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, píše Süddeutsche Zeitung. Rozpočet by se měl prozatím údajně zaměřit pouze na financování investic. Podle DPA by měl fungovat od roku 2021.

Návrh ponechává rozsah rozpočtu na rozhodnutí představitelů členských zemí. Měl by být součástí rozpočtu celé EU, byl by však řízen vládami členských zemí eurozóny, které by se dohodly na systému stanovujícím, jak velkou částkou do něj budou jednotlivé státy přispívat.

Ministr Le Maire v létě signalizoval, že hodnota rozpočtu by zpočátku mohla činit 20 až 25 miliard eur (zhruba 520 až 650 miliard Kč). To představuje zhruba 0,2 procenta celkového hrubého domácího produktu (HDP) 19 členských zemí eurozóny.