Výrobce džín Levi Strauss plánuje vstup na burzu

Americký výrobce džínového oblečení Levi Strauss & Co. plánuje primární nabídku akcií. Napsal to server CNBC s odvoláním na informované zdroje. Nabídka by firmu, která působí na trhu 145 let a připisuje se jí výroba prvních džín, mohla ohodnotit až na pět miliard dolarů (115 miliard Kč).