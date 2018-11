Vůči koruně libra ráno oslabila o zhruba 40 haléřů z 29,90 koruny za libru na 29,50 koruny za libru, vyplývá z údajů serveru Patria.cz.

„Libra vůči euru ztrácí téměř jedno procento v reakci na rozhodnutí Dominica Raaba, hlavního vyjednavače Velké Británie o brexitu, rezignovat na svou funkci. Nesouhlasí totiž s finální dohodou, kterou včera schválila britská vláda,” řekl Novinkám hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Na grafu je vidět oslabení libry vůči americkému dolaru na 1,2856 dolaru za libru.

The pound slumped after Dominic Raab quit as U.K. Brexit secretary https://t.co/dyAGDEw2w7 pic.twitter.com/9HTTjF7C2G