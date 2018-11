Novinky, ČTK

Zeman přítomné podnikatele pozdravil v čínštině a řekl, že se v této zemi cítí jako přítel: „Kdybych měl stručně hodnotit stav obchodních česko-čínských vztahů, tak bych řekl dvě konkrétní čísla - český vývoz do Číny vzrostl za poslední rok o 20 procent, počet čínských turistů se rovněž zvýšil o 20 procent.”

V Číně podle něj už zakořenily firmy Škoda Auto a Home Credit: „Pevně doufám, že budeme pokračovat v další spolupráci v jiných oblastech, rád bych připomněl například civilní letectví, kde bude podepsána smlouva o dodávce letadel L-410 a účastnil jsem se i školení čínských pilotů v ČR.”

Vyjádřil naději, že spolupráce se bude nadále rozvíjet. „Přeji všem podnikatelům z čínské i české strany, aby projevili odvahu, protože odvaha je to nejdůležitější k navazování a uzavírání obchodních kontaktů,” řekl Zeman. Čínským podnikatelům popřál, aby pro ně byl kontakt s jejich českými partnery užitečný.

Ministryně průmyslu ocemila ideu veletrhu



Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková ocenila dovozní veletrh China International Import Expo (CIIE), na který vyrazila do Číny spolu s prezidentem Milošem Zemanem a podnikatelskou delegací. Novinářům v Šanghaji řekla, že slibované uvolňování bariér pro dovoz do Číny všichni kvitují.

Čínský prezident Si Ťin-pching v úvodu akce naznačil další otevírání trhu své země. „Konkrétní lhůty nezmínil, ale zcela otevřeně mluvil o tom, že bariéry se budou postupně odstraňovat. Bylo to ze všech stran velice pozitivně kvitováno," řekla Nováková.

Veletrh považuje za přínosný: „Nevím o žádném jiném světovém veletrhu, který by organizovala nějaká země na import do své země. Je to poměrně unikátní a obrovská příležitost pro všechny menší země závislé na exportu, jako je Česká republika." Do Číny s prezidentem vyrazili čtyři ministři a 60 podnikatelů, což je podle ní nejvíc ze všech zemí.

Popis memorand

Setkání podnikatelů doprovodil podpis několika memorand. PPF a Huawei podepsaly jedno o rozvoji telekomunikačních sítí páté generace. Další podepsaly PPF společností Citic Group, která prostřednictvím evropské odbočky postupně přebírá většinu čínských aktivit v Česku.

Další dohoda se týká leteckých radarů. „Už v září společnost Eldis z Pardubic vyhrála soutěž o dodávku 13 radarů pro čínská letiště,” řekla ministryně průmyslu Marta Nováková. Podepsaná dohoda by měla vést ke zprovoznění radarů, dodala.

Jiné memorandum hovoří o nákupu letadel Skyleader 600 mezi firmami Zall Jihlavan Airplanes a Zall Aircraft Manufacturing Wu-chan. Hovoří se podle ní o stovce letadel, ale není zatím jisté, za jak dlouho dobu. Naopak žádné memorandum se netýkalo L-410, o kterých mluvil Zeman. „Mluví se o 20 letadlech, ale pravděpodobně ta dohoda ještě nebyla připravena k podpisu,” vysvětlila Nováková.