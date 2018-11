rei, Právo

Zatímco průměrná cena Naturalu 95 za poslední týden podle společnosti CCS poklesla o tři haléře, nafta o pět haléřů zdražila, takže se ceny obou paliv shodně dostaly na 33,75 Kč/l.

Experti předpokládají, že ceny pohonných hmot by mohly v nejbližších dnech klesnout. Benzín by mohl zlevnit až o 15 haléřů, nafta do deseti haléřů. Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka je ale prostor pro ještě větší pokles.

„Pumpaři se zlevňování brání. Rostou jim marže, které kompenzují jejich vyšší náklady na přimíchávání nemrznoucích složek do pohonných hmot,“ citovala ČTK Křečka, podle něhož nakonec pumpaře přiměje ke zlevnění konkurence.

Po sankcích se uvidí



Příznivému vývoji zatím nahrává pokles cen ropy. Barel ropy Brent během října zlevnil z téměř 85 na 74,84 dolaru a včera se jeho cena pohybovala již pod 73 dolary.

Zatím se tedy nenaplňují nedávné předpovědi, že by ropa možná už koncem roku mohla zase stát 100 dolarů.

Jasněji ale bude až po spuštění nových amerických sankcí vůči Íránu toto pondělí. Zatím je totiž stále brzy na to vyčíslit, jaký budou mít dopad na těžbu. Produkce může poklesnout o půl milionu nebo až o dva miliony barelů ropy denně.

Tomu, že by sankce nemusely mít na ceny ropy až takový dopad, nahrávají dvě skutečnosti. Jednak rekordně vzrostla těžba v USA a Rusku a zvýšila se i ve státech sdružených v OPEC, Spojené státy se navíc rozhodly udělit osmi zemím ze zákazu nakupovat od Íránu ropu dočasné výjimky.

Podle agentury AP jsou mezi nimi Itálie, Indie, Japonsko a Jižní Korea, agentura Reuters k nim přidala i Turecko. Média dříve spekulovala také o Číně, která patří mezi největší odběratele íránské ropy. Dvěma z osmi zemí má ale tato výjimka brzy skončit.