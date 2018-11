Jiří Novotný, Jan Holý, Právo

„Ve Sněmovně teď čeká na druhé čtení návrh skupiny poslanců ANO a ODS, aby ze zákazu prodeje byl vyňat velkoobchod. Poslanci TOP 09 přitom už avizovali, že chtějí zákon o regulaci prodejní doby o svátcích rovnou zrušit. S tím se nemůžeme smířit,“ řekla ve čtvrtek Právu prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) Renáta Burianová.

Na protest proti těmto pokusům zorganizovala UZO kampaň, která byla zahájena 29. října a potrvá do 7. listopadu, kdy má poslanecký návrh projednat před druhým čtením hospodářský výbor Sněmovny.

Kvůli zákazu lidé o práci nepřišli



„Zaměstnanci řetězců, kteří se do kampaně zapojili, budou až do 7. listopadu nosit v pracovní době na rukávu pásku s nápisem Neberte nám svátky. Do této kampaně se zapojují i někteří nečlenové odborů,“ sdělila Burianová.

Podle analýzy, kterou si UZO udělala, preferuje volno o svátcích více než 90 procent kmenových zaměstnanců řetězců, protože je mohou prožít s rodinou.

„Sváteční volno přitom velkým obchodům tržby nesnížilo. Lidé si prostě víc nakoupí v předvečer těch sedmi ze třinácti svátků, jichž se zákaz týká. A nenaplnily se ani pohrůžky řetězců, že kvůli tomuto zákonu budou muset propouštět. O práci nikdo nepřišel a zaměstnanců naopak mají nedostatek,“ tvrdí Burianová.

Penny na Štědrý den zavře, Lidl a Globus ne

Odbory naopak podporují snahu místopředsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiřího Miholy, aby se zákaz prodeje rozšířil na všechny svátky v roce.

„Regulace prodejní doby je v Evropě normální. Většina prodavaček má rodiny a jejich děti si také chtějí užít volno o svátcích. Jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být na prvním místě,“ je přesvědčen.

Přestože zákon obchodním řetězcům umožňuje mít 24. prosince otevřeno až do poledne, všech 375 prodejen Penny Market zůstane na Štědrý den zavřeno.

Rozhodlo o tom včera vedení firmy, které chce už podruhé umožnit svým asi 5500 zaměstnancům klidné prožití svátků. Současně všechny prodejny Penny v předvánočním období prodlouží pro zákazníky otvírací dobu.

„Už loni jsme našim zaměstnancům dali na Štědrý den volno. Letos v tom pokračujeme,“ řekl jednatel Penny Marketu Martin Peffek.

„Iniciativu Penny vítáme. Ocenili bychom, kdyby se to rozšířilo i u ostatních maloobchodních a velkoobchodních společností,“ ocenila za odbory krok Burianová.

Obchodní řetězec Lidl omezení prodejní doby na Štědrý den nechystá. „Na Štědrý den budeme mít otevřeno do 11:30 hodin,“ potvrdila Právu mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Do oběda bude 24. prosince otevřeno i v Globusu. „Od sedmi do 12 hodin bude mít na Štědrý den otevřeno všech 15 hypermarketů Globus,“ řekla Právu mluvčí společnosti Rita Gabrielová.