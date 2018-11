tov, Novinky

Změny v názvosloví piva přináší nová vyhláška o požadavcích pro nápoje, kvasný ocet a droždí. Nové značení platí od prosince, pivovary však mohou staré etikety používat do prosince 2019.

„Vyhláška reaguje na nové trendy ve výrobě potravin, což uvítají jak výrobci, tak spotřebitelé. Pořádek ve značení potravin a nápojů je nutný, protože je důležité, aby zákazník věděl, co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává do nákupního košíku“, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

K nejdůležitějším změnám patří označování piva. Jasně odlišuje piva typu ležák (jedenácti a dvanáctistupňové pivo vyrobené tzv. spodním kvašením) od piv rovněž jedenácti a dvanáctistupňových, ale vyrobených metodou svrchního kvašení. Ta se nově nazývají plná piva.

Svrchně kvašené pivo je většinou sladší a má výraznější chuť. Piva se kvasí za vyšší teploty.

Další novinkou je označení piva silného, dříve šlo o piva speciální s třinácti a více stupni. Pivo se sníženým obsahem alkoholu je nově pivem nízkoalkoholickým.

Označování piva Stávající název a parametry piva Stávající či nový název a parametry piva Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu) Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu) Pivo se sníženým obsahem alkoholu (0,5 – 1,2 % obj. alkoholu) Nízkoalkoholické pivo (0,5 – 1,2 % obj. alkoholu) Stolní pivo (stupňovitost do 6) Stolní pivo (stupňovitost do 6) Výčepní pivo (stupňovitost 7-10) Výčepní pivo (stupňovitost 7-10) Ležák (stupňovitost 11-12) Ležák (stupňovitost 11-12), ale pouze pro piva spodně kvašená – většina sortimentu ležáků Plné pivo (stupňovitost 11-12), ale pouze pro piva svrchně kvašená Speciální pivo (stupňovitost 13 a více) Silné pivo (stupňovitost 13 a více) Pozn.: Stupňovitost piva neznamená množství alkoholu v pivu, ale množství extraktu tzv. původní mladiny (EPM) v % hmotnostních.

Nově se zavádí název „atypický pivní nápoj“. Jedná se o nápoj na bázi piva s modifikovaným podílem sladu nebo modifikovaným způsobem kvašení (není to pivo). V ČR se tento sortiment vyskytuje pouze okrajově.

Vyhláška také zavádí označování tzv. pivních stylů (typů). Jde o moderní piva typu Ale, IPA atd. v různých variantách.

„Kromě samotných piv vyhláška nově umožní prodávat tzv. atypický pivní nápoj. Jde o nápoj, který nesplňuje požadavky na pivo, ale je vyrobený na bázi piva s upraveným podílem sladu nebo způsobem kvašení,” dodal mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Přírodní a čerstvé šťávy



K úpravám došlo také u nealkoholických nápojů. Jsou definovány ovocné a zeleninové šťávy s označením přírodní a čerstvé (fresh). Ke šťávě čerstvé nelze přidávat další složky s výjimkou bylin a semen rostlin a nelze ji ani nijak dále upravovat, například tepelně nebo chemicky.

Do přírodní šťávy nelze nic přidávat a může být ošetřena pouze tzv. šetrnými metodami, založenými například na použití vysokého tlaku po určitou dobu.

Medovinu lze nově za splnění podmínek označit i jako medové víno. V případě, že je při výrobě medoviny použit např. cukr, líh nebo víno, označí se jako dezertní medovina.

„Vyhláška nabývá účinnosti 1. prosince 2018. Podle dosavadní vyhlášky lze nicméně potraviny vyrábět a uvádět na trh až do 1. prosince 2019 a tyto potraviny bude možné prodávat až do vyčerpání zásob,” uzavřel mluvčí.