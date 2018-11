Nafta stojí poprvé od roku 2015 stejně jako benzín, je za 33,75 Kč

Průměrná cena Naturalu 95 od minulého týdne klesla o tři haléře na 33,75 Kč/l. Stejně stojí v průměru i litr nafty, která zdražila o pět haléřů. Je to poprvé od března 2015, kdy není benzín dražší. Zároveň je to nejvyšší cena nafty od prosince 2014. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.