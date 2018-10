České veřejné finance nejsou dlouhodobě udržitelné, varuje rozpočtová rada

České veřejné finance nejsou i přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů dlouhodobě udržitelné. Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při současném nastavení daňové a výdajové politiky dosáhl v roce 2068 až 230 procent HDP. To je více, než nyní vykazuje jakákoli země EU včetně Řecka. V úterý to uvedla Národní rozpočtová rada.