tov, Novinky

Dvacetikoruny ČNB vydala ke 100. výročí vzniku Československa s portréty tří hlavních tvůrců Československé republiky, Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. Celkem vydala 600 000 kusů mincí.

Lidé stojí už několik dní před budovou národní banky na mince fronty. Sady se už ale začaly prodávat i na inzertních serverech, a to výrazně dráž. Lidé předpokládají, že hodnota mincí časem značně stoupne.

Na Aukru i za 2500

Na aukčním portálu Aukro se v pondělí sada tří mincí prodávala až za 2500 korun, minulou středu se začaly prodávat za 300 korun. Cena jedné mince v ČNB je přitom 20 korun.

Část lidí ale zaplatí více, buď nechtějí ztrácet čas ve frontě, nebo věří, že se mince v budoucnu výrazně zhodnotí.

„Nemyslím si, že ty mince budou mít nějaké horentní zhodnocení. Tohle bláznovství opadne a pak ty zachovalé mince se třeba po deseti letech budou prodávat za stovku, za dvě,“ řekl Novinkám předseda České numismatické společnosti Michal Mašek.

Lidé, kteří dávají pět set nebo tisíc za dvacetikorunu a čekají velké zhodnocení, jsou podle něj naivní. Upozornil na poměr.

„Vydaných je od každého druhu 200 tisíc mincí, aktivních sběratelů je asi pět tisíc a asi dvacet tisíc lidí investuje do zlatých mincí. Těch lidí, co sbírají moderní mince, je málo, tak do tisíce,“ upřesnil. Podle něj je nicméně hezké, že lidé mají takový zájem o mince, počet sběratelů to může zvýšit. Na druhou stranu Masaryk či Beneš už na mincích byli, takže ani z hlediska vzoru to není nic převratného.

Video

Lidé čekají frontu u ČNB v Praze na pamětní mince. Záběry z minulé středy.

VIDEO: Čtenář novinek

Centrální banku velký zájem veřejnosti těší. I její mluvčí Markéta Fišerová ale uvedla, že mince mají spíše symbolický význam a velké zhodnocení u nich čekat nelze.

„Tyto mince se liší od tzv. pamětních mincí, které nejsou určeny pro oběh, a ČNB je vydává pro relativně úzký okruh numismatiků a sběratelů v množství kolem 10 tisíc kusů. Vzhledem k tomu, že emise dvacetikorun s portréty významných osobností ČSR je ve srovnání s pamětními mincemi více než 50násobná, nelze očekávat výrazné zhodnocení těchto dvacetikorun, které tak mají spíše symbolický význam,“ dodala mluvčí.

„Během dnešního odpoledne bude ukončena výměna dvacetikorunových mincí s portréty tvůrců státu. Z důvodu dočerpání emise k tomu dojde na všech sedmi územních zastoupeních ČNB,“ řekla Fišerová.

ČNB tyto mince vydá i příští rok



Roman Veselý ze společnosti Aurea Numismatika odhaduje budoucí cenu těchto mincí kolem 50 až 100 korun. „Je to mánie, těch sběratelů není tolik,“ komentoval. Lituje, že ČNB pamětní dvacetikoruny zčásti nedistribuovala i přes obchodníky, i kdyby třeba zdarma. Jeho firma prodává třeba zlaté mince vydávané ČNB. To, že ČNB nechala lidi stát dlouhé hodiny ve frontách, označil za nedůstojné.

ČNB uvedla, že možnost výměny dvacetikorun prostřednictvím zastoupení ČNB nebyla poslední šancí, jak mince získat. Dvacetikoruny nesoucí portréty Masaryka, Beneše a Štefánika budou nad rámec současné emise v objemu 600 tisíc kusů vyraženy ještě v příštím roce, kdy bude ČNB slavit 100. výročí vzniku československé koruny.

Zájemci si budou moci tyto mince zakoupit v prvním pololetí roku 2019 v mimořádné sadě šesti příležitostných oběžných dvacetikorun, a to společně s dvacetikorunovými mincemi nesoucími portréty „tvůrců čs. měny“ v čele s Aloisem Rašínem. Tato trojice dvacetikorun bude vydána na konci ledna 2019. Za kolik se budou prodávat, dosud ČNB nerozhodla.