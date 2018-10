Babiš: Životnost Dukovan by se mohla prodloužit o deset let

Životnost jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by přitom stál zhruba 200 miliard. Řekl to v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem na Slovensko na oslavy vzniku Československa.