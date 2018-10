tov, Novinky

„Rozhodnutí o výstavbě jádra nemůže být činěno pod tlakem ze strany dodavatelů nebo dalších entit,“ cituje Bloomberg Novákovou s tím, ministerstvo také „analyzuje možné soudní spory“.

Výstavba nových jaderných bloků by podle odhadů vyšla na stovky miliard korun. V současné době lze velmi těžko odhadnout, kdy a zda vůbec by se investice zaplatila. Stát vlastní v ČEZ podíl 70 procent, menšinoví akcionáři by investici zřejmě nepodpořili, protože její návratnost je v lepším případě desítky let.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Podle Novákové stát vyhodnocuje různé varianty financování výstavby nových bloků, jednou z možností je ale prodloužení životnosti jaderné elektrárny v Dukovanech. První blok Dukovan běží od roku 1985. Původní životnost byla plánovaná na 30 let, mluví se o možnosti prodloužení až na 60 let.

Ministryně dříve tvrdila, že o financování vláda rozhodne do konce letošního roku.

Ačkoli řada expertů tvrdí, že pro výstavbu nových bloků je nejvyšší čas, stát s rozhodnutím váhá. Už před čtyřmi lety ČEZ zrušil tendr na dostavbu Temelína, protože se nedočkal státních záruk. Temelín je v provozu 18 let.

O stavbu nových jaderných bloků v ČR projevily zájem firmy například z Ruska, USA, Číny nebo Jižní Koreje.