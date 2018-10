tov, Novinky

Dráhy lokomotivu představily na hlavním nádraží v Praze spolu se zástupci agentury Czech Tourism.

Lokomotiva v propagačním designu bude dopravovat vlaky do Budapešti, Bratislavy, Vídně nebo Lince.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

„Polep lokomotivy, která bude propagovat naši zemi i na mezistátních linkách, je proveden v designu státní vlajky České republiky. Křest této lokomotivy je jen jedním z konkrétních příkladů, jak se národní dopravce zapojuje do oslav, které v těchto dnech vrcholí,“ řekl Michal Štěpán z představenstva ČD.

Zástupci Českých drah pokřtili na pražském hlavním nádraží lokomotivu řady 380 vyvedenou u příležitosti oslav 100 let republiky v národních barvách.

FOTO: České dráhy

„Železnice neodmyslitelně patří k historii našeho státu. Většina státníků, ale i občanů Československa využívala při jeho vzniku právě železniční dopravy,” dodal Lukáš Bayer za Czech Tourism.

Lokomotiva v národních barvách

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Podle něj má lokomotiva v národních barvách přilákat lidi na cestu do Prahy, aby se mohli účastnit oslav. Vedle vojenské přehlídky, ohňostroje a koncertů se také znovu otevře budova Národního muzea.

Detail lokomotivy v národních barvách

FOTO: České dráhy

Lokomotivy řady 380 denně dopravují řadu expresů z Prahy do Bratislavy a Budapešti, z Prahy do Lince, z Bohumína do Budapešti nebo z Bohumína do Vídně. Na tyto trasy bude vypravována také lokomotiva řady 380 v národních barvách.