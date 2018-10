Novinky, ČTK

Jde o první výsledky po zářijovém odchodu firmy z pražské burzy.

Unipetrol ve třetím čtvrtletí investoval 1,9 miliardy korun. Peníze podle firmy směřovaly především do výstavby nové polyetylenové jednotky, do plánované odstávky výroby v Litvínově a Neratovicích, do výstavby nové teplárny etylenové jednotky a do pokračující modernizace čerpacích stanic Benzina. Svůj tržní podíl Benzina ke konci července zvýšila na 22,9 procenta, provozuje 406 čerpacích stanic.

"Nejvýznamnější událostí uplynulého čtvrtletí byla mimořádná valná hromada, na které byl odsouhlasen přechod všech akcií naší společnosti do rukou skupiny PKN Orlen, který se tak začátkem října stal jediným vlastníkem skupiny Unipetrol," uvedl generální ředitel Unipetrolu Krzysztof Zdziarski.

Vytěsnění zbylých minoritních akcionářů schválila srpnová valná hromada firmy na návrh majoritního vlastníka, polské skupiny PKN Orlen. Cílem bylo právě stažení akcií Unipetrolu z pražské burzy.