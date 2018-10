Martin Procházka, Právo

„V příštích týdnech se dá čekat další sbližování cen benzínu a nafty a v zimě bude nafta dražší než benzín. Je to velký obrat oproti posledním dvěma zimám, kdy byl benzín dražší než nafta, a zároveň návrat k dlouhodobým trendům, kdy stojí nafta v zimě víc než benzín,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Zdražování se dočasně zastaví

Růst cen pohonných hmot by se měl podle Tomčiaka v následujících týdnech postupně zastavit, koncem října by benzín i nafta mohly mírně zlevnit. „Koncem října by mohl být benzín o 10 až 15 haléřů levnější než nyní, nafta potom asi o pět haléřů,“ dodal analytik.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 17. říjnu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Důvodem jsou ceny ropy, které klesly z 85 dolarů za barel k hranici 80 dolarů. Očekává se však, že do konce roku zase porostou zpět kvůli sankcím vůči Íránu, které brzy začnou uplatňovat USA.

„Export z Íránu v důsledku blížících se sankcí klesá už několik měsíců a dá se předpokládat, že se tento pokles ještě prohloubí. V USA sice těžba roste, ale už nyní jsou prakticky na 100 procentech přepravní kapacity potrubí. Další kapacity budou otevřeny až v červnu 2019,“ vysvětlil Tomčiak.

Poklesu cen u čerpacích stanic příliš nepomůže kurz české koruny vůči americkému dolaru. „Ještě na začátku měsíce byl kurz kolem 22 korun za dolar, nyní je to kolem 22,60 Kč,“ dodal Tomčiak.