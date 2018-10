Novinky, ČTK

„Evropské předpisy nově umožnily vyplatit mladým zemědělcům až dvojnásobnou částku oproti předchozím rokům. Toho jsme využili v maximální možné míře, protože podpora začínajících zemědělců patří k dlouhodobým prioritám našeho úřadu. Potřebujeme generační obměnu a usnadnit start těm, kteří u nás se zemědělstvím začínají,” uvedl Toman.

Platby pro mladé se podle úřadu budou týkat zhruba 112 tisíc hektarů zemědělské půdy, u celkových přímých plateb na plochu jde o 3,5 miliónu hektarů. Na přímé platby má letos Státní zemědělský intervenční fond rozpočet 23,1 miliardy korun. Stát letos plánuje vyplácet 70 procentní zálohy od 23. října.

Na pět let



Platby pro mladé zemědělce mohou čerpat lidé do 40 let, maximální výměra pro platbu pro mladého zemědělce je 90 hektarů. Poskytují se po dobu pěti let od zahájení zemědělského podnikání. Platí se z rozpočtu EU.

Měly by se také navýšit přímé platby na hektar, které čerpají všichni zemědělci, kteří si o ně požádají a mají výměru vyšší než jeden hektar. Jejich sazba by letos měla být 3388 korun na hektar, loni činila 3378 korun na hektar.

V současné době se diskutuje o budoucí zemědělské politice po roce 2020. Stát dlouhodobě odmítá zavádění maxima pro přímé platby pro velké farmy.