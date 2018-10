Uber míří na burzu. Akcie mohou mít hodnotu až 2,7 biliónu

Společnost Uber Technologies nedávno obdržela návrh od bank z Wall Streetu, který ohodnocuje firmu pro primární nabídku akcií až na 120 miliard USD (2,7 biliónu korun). Nabídka by se mohla uskutečnit v první polovině příštího roku. Napsal to v úterý list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.