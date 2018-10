Volby do senátu - 1. kolo

BMW zvýší svůj podíl v čínském podniku na 75 procent

Německá automobilka BMW do roku 2022 zaplatí 3,6 miliardy eur (80,4 miliardy korun) za navýšení podílu ve společném čínském podniku, který založila s místní firmou Brilliance Auto Group. Informoval o tom ve čtvrtek server listu Financial Times. Němci tak chtějí využít skutečnosti, že Peking zmírní omezení v oblasti zahraničních investic do automobilového průmyslu.