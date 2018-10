Novinky, ČTK

PKN Orlen a Tauron podepsaly předběžnou dohodu, která stanoví podmínky pro poskytnutí pozemků pro možný projekt výstavby tepelné elektrárny, která by energii dodávala i do neratovické Spolany. Vzniknout by měla pracovní skupina se zástupci obou firem.

Palivem pro elektrárnu by měl být plyn, podle agentury Reuters by vedle elektřiny vyráběla také teplo. Pro srovnání například nedaleká elektrárna a teplárna Mělník funguje na hnědé uhlí, které se sem vozí ze Severních Čech.

„Státní podniky by měly spolupracovat a měly by si navzájem pomáhat, kdykoli to je možné a ekonomicky proveditelné. Jednou z našich nejvyšších priorit je dále rozvíjet polské investice ve střední a východní Evropě a právě cíle této předběžné smlouvy jsou přesně v souladu s touto strategií,” uvedl předseda představenstva PKN ORLEN Daniel Obajtek.

Podle něj je důležitým kritériem pro uskutečnění investic možnost zajištění přístupu k dodávkám energie za maximálně výhodných cenových podmínek.

Kdyby plánovaná elektrárna vznikla, mohla by vyrábět elektřinu pro obchodní společnost Tauron Czech, která by ji následně prodávala na českém nebo polském trhu.

„Vzhledem ke skutečnosti, že Tauron má v České republice svého obchodníka s elektrickou energií, má zájem na tom, aby na daném trhu měl i moderní a účinné zařízení na výrobu energie," dodal předseda představenstva Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.