Jiří Novotný, Právo

Na připomínku Práva, že o prodeji Leo Expressu se spekulovalo v médiích již letos na jaře, Sedlařík odpověděl: „Tehdejší vyjádření našeho generálního ředitele Petera Köhlera bylo špatně pochopeno. Médiím sice řekl, že diskuse probíhají, měl ale na mysli jednání, která spolu vedou jednotliví dopravci o aktuálních otázkách železnice, například o její liberalizaci.“

Deutsche Bahn zatím působí na českém trhu významněji jen prostřednictvím své dceřiné společnosti Arriva. Ta provozuje dálkový vlakový spoj Praha– Nitra, a autobusové linky Praha-Teplice, Olomouc-Brno a Přerov-Brno. Nákupem Leo Expressu by skupina DB nesporně posílila svou pozici na českém trhu.

Možnost koupě sondovaly ČD

O podmínky, za jakých by bylo možné koupit nejen Leo Express, ale i dalšího tuzemského soukromého dopravce RegioJet, se zajímaly i státem stoprocentně vlastněné České dráhy (ČD). Jak v té souvislosti letos v červnu prohlásil tehdejší generální ředitel ČD Pavel Krtek, existuje riziko, že by obě firmy mohli koupit Číňané, a tomu by bylo dobré předejít.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) ovšem vzápětí zdůraznil, že nákup soukromých dopravců ze strany Českých drah nepokládá za vhodný. Krtka si pozval na kobereček a v září pak inicioval jeho odvolání z funkce.

Úspěšná expanze



Leo Express byl založen v roce 2012 podnikatelem Leošem Novotným. Expanduje také do zahraničí. Loni v srpnu převzal německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín-Stuttgart. Letos v červenci začaly jeho vlaky jezdit i na trase Praha-Krakov. Rozsáhlou síť autobusových linek provozuje Leo Express v ČR, Polsku, Německu, Rakousku, na Ukrajině a v Maďarsku. Pro případné investory jde tedy o zajímavou příležitost.