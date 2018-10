William D. Nordhaus obdržel cenu za „integraci změn klimatu a integraci technologických inovací do dlouhodobé makroekonomické analýzy”.

Nordhaus působí jako profesor na Yaleově univerzitě. Jeho přínos spočívá v zásadním výzkumu v oblasti ekonomie změny klimatu, který došel k závěru, že lidstvo ignoruje obrovské náklady nečinnosti.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h