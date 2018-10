bož, Novinky

Ještě na konci března přitom byty zdražovaly meziročně o 7,7 procenta. I když je zpomalení nepatrné, Česko už není v čele pelotonu zemí, kde byty zdražují nejrychleji z celé osmadvacítky.

Ve Slovinsku domy a byty v tomto čtvrtletí zdražily mezi ročně o 13,4 procenta, v Irsku o 12,6 procenta, v Portugalsku 11,2 procenta a v Maďarsku o 10,4 procenta. Naopak ve Švédsku zlevnily o 1,7 procenta a v Itálii pak ceny klesly o 0,2 procenta.

Dražší hypotéky ochladily poptávku



„Hned v šesti zemích EU zdražovaly nemovitosti ve druhém čtvrtletí v meziročním vyjádření razantněji. Nejde o žádné překvapení, jelikož v České republice zpřísňuje centrální banka poměrně razantně měnovou politiku, zatímco ve většině zemí EU, v eurozóně, zůstávají sazby na de facto nulové úrovni, přičemž Evropská centrální banka dosud ani neukončila svoji nekonvenčně uvolněnou měnovou politiku,“ vysvětlil ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

„Na zpřísňování měnové politiky v České republice banky reagují zvyšováním úrokových sazeb hypotečních úvěrů, což přispívá k ochlazení poptávky po nemovitostech, a tedy k jistému poklesu dynamiky jejich zdražování,“ dodal.

Hlavní problém je nedostatečná výstavba



„Hlavním problémem českého trhu nemovitostí je nedostatečná výstavba téměř ve všech krajích. Administrativní náročnost výstavby brzdí či zpožďuje výstavbu a výsledkem není nic jiného než dražší bydlení,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

„Není to nic objevného, nového či neznámého. Je to jen problém, který se neřeší a jen zhoršuje už tak nepříznivou situaci,“ dodal s tím, že nelze očekávat, že by zpomalení zdražování zvýšilo dostupnost bydlení.

„Takovou změnu může přinést snad jen masivní výstavba nebo prudká recese, jak napovídá vývoj po roce 2009,“ uzavřel Dufek.