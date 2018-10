„Komise pro obohacení krátkodobých spekulantů dělá úžasnou práci,“ napsal ironicky Musk na Twitteru. Zkratku úřadu SEC (Securities and Exchange Commission) přitom posměšně vyložil jako Shortseller Enrichment Commission.

Musk se o víkendu dohodl se SEC na urovnání kvůli jeho tweetu z počátku srpna, ve kterém informoval o možném stažení podniku z burzy. Tvrdil, že má i zajištěné financování, na což reagovaly akcie vzestupem. Informace o zajištěném financování ale nedoložil a vedení Tesly pak rozhodlo, že firma na burze zůstane. Komise poté prohlášení označila za „nepravdivé a zavádějící”.

Tesla i Musk podle urovnání každý zaplatí 20 miliónů USD (443,5 miliónu korun) a Musk musí odstoupit z funkce předsedy správní rady, zůstane však generálním ředitelem. [celá zpráva]

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!