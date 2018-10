Odbory doufají, že se dozví jméno vlastníka ostravské huti už příští týden

Už příští týden by mělo být jasno, kdo se stane novým majitelem huti ArcelorMittal Ostrava (AMO). Věří v to alespoň odboráři. Po jednání s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) to řekl předseda odborů na ocelárně AMO a člen dozorčí rady Roman Bečica.