Novinky, ČTK

Nejvíce zaplatí řidiči u čerpacích stanic v Praze. Benzín tam stojí v průměru 34,50 koruny za litr. Přes 34 korun za litr se jeho cena dostala ještě na Vysočině. Nafta se v hlavním městě prodává průměrně za 33,87 koruny za litr.

Nejméně stojí litr benzínu v Jihočeském kraji, a to průměrně 33,12 koruny za litr. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, kde řidiči zaplatí v průměru 32,30 koruny za litr.

„S obvyklým zpožděním dvou až tří týdnů se v těchto dnech v ČR začíná projevovat citelný růst cen ropy na světových trzích. Ropa typu Brent zdražila v uplynulém měsíci o více než deset dolarů na barel,” komentoval ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

„Je přitom pravděpodobné, že ropa bude zdražovat dále, a to minimálně do začátku listopadu. Dne 4. listopadu totiž vstupují v platnost sankce USA namířené proti íránskému ropnému průmyslu. Právě zejména obavy z výpadku dodávek ropy na světové trhy nyní ženou její ceny vzhůru. Začátkem listopadu, po zavedení sankcí, by mělo být zřejmější, jaký bude jejich skutečný dopad,” dodal.

Pohonné hmoty v Česku podle něj budou i dál zdražovat, a to i kvůli oslabování koruny vůči americkému dolaru, za který se pohonné hmoty obchodují na evropských komoditních burzách.