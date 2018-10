Novinky, ČTK

Že se přísnější pravidla netýkají pouze nových smluv, potvrdila mluvčí ČNB Markéta Fišerová. „Vztahuje se na všechny úvěry včetně refinancovaných,” sdělila HN. Podle deníku argumentuje ČNB tím, že samy banky považují refinancované hypotéky za nové úvěry, a proto se přísnější limity vztahují i na ně.

Rozhodnutí může podle deníku přinést problémy lidem, kteří chtějí s hypotékou přejít ke konkurenci, případně si chtějí úvěr navýšit.

Rusnok tvrdil opak



Výklad, že nová pravidla platí i pro refinancování hypoték, je podle HN v přímém rozporu s tím, co ještě v červnu prohlásil guvernér centrální banky Jiří Rusnok.

„Tato opatření se nevztahují na refinancování. Čili kdo tu hypotéku má, tak ji bude mít i nadále, nemělo by to ani bránit jeho refinancování u jiné hypoteční banky,“ prohlásil Rusnok v rozhovoru v České televizi v červnu poté, co ČNB zveřejnila nová pravidla.



A o změně názoru ČNB dosud nevědí ani banky, uvádí deník.

Kdo nesplní podmínky, nemůže vyměnit banku



Nová pravidla mohou přinést problémy klientům, kteří si budou chtít přenést hypotéku do jiné banky, případně si budou chtít u své stávající banky úvěr navýšit. Na takové lidi se bude pohlížet jako na nové žadatele, a pokud nová pravidla nesplní, nezbude jim podle HN nejspíš nic jiného, než zůstat u své současné banky.

Doporučení ČNB, které zpřísňuje podmínky poskytování hypoték, platí od 1. října. Dluh žadatele o hypotéku by neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu a na splátku dluhu má vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu.

Centrální banka již loni v dubnu doporučila bankám neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent.