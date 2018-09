Pavel Karban, Právo

„OKD dnes prosperuje, dělá zisk, vydělává, má velké finanční prostředky na účtech a uvažuje o rozšíření těžby. V této chvíli je tady schválen podnikatelský záměr, že se bude těžit do roku 2024. A my jsme se domluvili, a já myslím, že za stávajících cen to vypadá velmi dobře, že by se těžba rozšířila až do roku 2030,“ řekl Babiš s tím, že rozhodnutí padne do konce roku. „Ale v této chvíli to vypadá velice slibně a je naděje, že to tak bude.“

Současně premiér upozornil na to, že po skončení těžby musí mít OKD prostředky na sanaci dolů. Odhadem by mělo jít o zhruba šest miliard korun.

Podle reorganizačního plánu by měla letos na konci roku skončit těžba na Dolech Darkov a Lazy. Předseda dozorčí rady Michal Kuča potvrdil, že o tom, co se bude v OKD dít, se rozhodne do konce roku. „Ten program odpoví také na to, které části důlního pole budeme opouštět,“ poukázal s tím, že dnes je už jen jeden důl, a to Důl OKD.

Andrej Babiš (vpravo) a předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Hledají zaměstnance



Kuča upozornil, že zavření šachty neznamená zasypání, opuštění a vyhození lidí. „Opouštíme určité důlní oblasti a lidi přesouváme do těch živých. Současně sháníme další lidi,“ doplnil.

Aktuálně OKD chybí 270 zaměstnanců, firma při jejich shánění vsadila i na náborový příspěvek ve výši až 60 tisíc korun.

V OKD nyní pracuje asi 7000 kmenových zaměstnanců a dalších 2000 až 2500 zaměstnanců dodavatelských firem. Letos chce společnost vytěžit zhruba stejné množství černého uhlí jako loni, to je asi pět miliónů tun.