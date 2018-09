Povolit stavbu bytů trvá v Praze sedm let. Třikrát déle než před 10 lety

Doba pro povolení stavby bytového projektu v Praze se od roku 2008 více než ztrojnásobila. Zatímco před deseti lety trvala zhruba dva roky, nyní je to průměrně sedm let. Doba samotné výstavby je přibližně stejná, když trvá dva roky. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte.