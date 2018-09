Tomáš Reiner, Martin Procházka, Právo

„Pokud by se cena ropy vyšplhala na 100 dolarů z nynějších 81 dolarů, ceny pohonných hmot u čerpacích stanic by stouply až o 2,50 Kč. Záležet bude samozřejmě také na tom, jaký by byl vývoj koruny vůči americkému dolaru,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Zatímco v neděli se podle společnosti CCS prodával Natural 95 v průměru za 33,55 Kč, v případě výrazného zdražení ropy by se tak koncem roku mohla jeho cena dostat až nad 36 korun za litr. Podobně nafta, která nyní stojí 32,72 Kč, by zdražila až nad 35 korun za litr.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 12. září

FOTO: David Ryneš, Novinky

Důvodem růstu ceny budou podle obchodníků především nové americké sankce vůči Íránu. Na trhu totiž není dost kapacity, které by nahradily íránský export černého zlata v odhadovaném objemu pro poslední čtvrtletí až dva milióny barelů denně.

Daniel Jaeggi, spolumajitel společnosti Mercuria Energy, má za to, že se ropa na hranici 100 dolarů dostane ještě letos, podle Bena Luckocka, jednoho z ředitelů společnosti Trafigura, to bude spíše po Novém roce. I on ale očekává, že okolo Vánoc už bude barel ropy stát 90 dolarů.

Sto dolarů stála ropa naposledy před čtyřmi lety.

Trumpovo embargo od listopadu



Americký prezident Donald Trump oznámil obnovení protiíránských sankcí na jaře. První sankce začaly platit v srpnu, ale embargo na íránský energetický sektor má začít platit až 4. listopadu.

Trump od počátku kritizuje mezinárodní dohodu o omezení íránského jaderného programu, na jejímž základě se od letitých sankcí upustilo, a také pranýřuje režim v Teheránu za údajné šíření násilí na Blízkém východě. Íránci se zapojili

do konfliktů v Iráku, Sýrii i Jemenu.

Očekáváme růst ceny na 85 dolarů za barel analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak

Původně se odhadovalo, že Trumpovy obnovené sankce sníží export íránské ropy o 300 tisíc až 700 tisíc barelů za den. Teď se mluví až o 1,5 miliónu barelů denně.

Experti poukazují na to, že k růstu cen ropy přispívá i krize ve Venezuele.

Také Tomčiak předpokládá, že cena ropy do konce roku poroste, ale mírnějším tempem. „Očekáváme růst ceny na 85 dolarů za barel. Proti výraznějšímu růstu cen by mohlo hovořit to, že producenti ve Spojených státech už navyšují produkci a budou v jejím zvyšování nadále pokračovat, protože při stávajících cenách ropy se vyplatí investovat do rozvoje těžby a infrastruktury v USA,“ doplnil.

Uvedl, že Rusko ani Saúdská Arábie sice nejméně do konce října neplánují zvyšování produkce, ale situaci sledují, a kdyby cena poskočila na 90 dolarů za barel, produkci by zvýšily.