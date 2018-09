Americká banka Wells Fargo propustí tisícovky zaměstnanců

Americká banka Wells Fargo do tří let sníží počet zaměstnanců o pět až deset procent. Banka to oznámila ve čtvrtek. Jde o součást snahy banky zvýšit efektivitu a zároveň o reakci na měnící se chování klientů, uvedl server listu Financial Times.