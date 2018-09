ČTK

Před deseti lety musela TSK most, přes který denně projedou desítky tisíc aut, kvůli závadě na několik dní uzavřít, což způsobilo výrazné dopravní komplikace.

„Výběrové řízení by mělo být vypsáno do tří týdnů, nejdéle do měsíce. Konkrétní dopravní omezení a harmonogram diagnostických prací připraví budoucí dodavatel,” uvedla Lišková. Kompletní diagnostika bude mít za úkol odhalit slabá místa stavby, vliv počasí na chování konstrukce a také vytvořit model nosnosti.

Podle odhadu by měla jednorázová diagnostika vyjít na zhruba šest miliónů korun, na další půl milión ročně pak vyjde průběžný monitoring, který má napomoci včasnému odhalení případných závad.

Most je poměrně nový

Lanový most přes Jižní spojku je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po tři dny uzavřen pro veškerou dopravu.

Kvůli uzavírce se tvořily kolony. Komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku namísto nedokončené části Pražského okruhu.

Problémy mají i další pražské mosty. TSK nyní provádí diagnostiku například Hlávkova mostu nebo mostu Legií, které jsou oba ve špatném stavu. Po loňském pádu trojské lávky město zadalo postupně zkontrolovat všechny mosty a lávky v Praze, z toho 110 jich bude prověřeno prioritně.

Libeňský most je zanedbávaný dlouhodobě. Podívejte se na lednové záběry kritických částí mostu (Zdroj: Novinky)

V dlouhodobě špatném stavu je také například Libeňský most, kde město zatím nerozhodlo o tom, jestli konstrukci opraví, nebo postaví stavbu novou. Rekonstrukci potřebuje také Palackého most z Palackého náměstí na Smíchov.

Další obavy o bezpečnost mostů vyvolalo zřícení dálničního mostu v italském Janově letos v srpnu. [celá zpráva] Loni v prosinci se zřítila do Vltavy lávka v pražské Troji. [celá zpráva]

Záchranáři v prosinci u zřícené betonové lávky v Troji (Zdroj: Novinky)