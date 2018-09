Jiří Novotný, Právo

„Úseky Hořice–Koberovice (75. až 81. km) a Velké Meziříčí–Lhotka (146. až 153. km) budou plně zprovozněny do dvou týdnů a úsek Ostředek– Šternov (34. až 41. km) na přelomu září a října, po odstranění nedodělků,“ řekl Právu Jan Studecký z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

O uplynulém víkendu museli řidiči mezi Ostředkem a Šternovem počítat s kolonami, protože doprava zde byla svedena jen do jednoho pruhu. V sobotu i neděli se totiž demontovalo a pak znovu osazovalo dopravní značení. V pondělní dopravní špičce však už auta mohla tímto úsekem v obou směrech projíždět ve dvou pruzích.

Kromě zmíněných úseků pokračuje modernizace D1 i mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem (90. až 104. km). Tam je sice termín dokončení až v červenci 2020, ovšem i ten je ohrožen. „Zhotovitel zde teď skutečně navýšil počet pracovníků i technologie,“ potvrdil Právu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nový povrch má vydržet třicet let

Po zimní přestávce se stavbaři pustí do modernizace zbývajících čtyř úseků. Je tedy reálné, aby rekonstrukce celé D1 skončila v roce 2021. Řidiči pak budou projíždět prakticky po nové magistrále, rozšířené v obou směrech o 75 centimetrů, s povrchem, který by měl bez větších oprav vydržet až třicet let.

Podle původních plánů mělo být všech 160 modernizovaných kilometrů s novým povrchem vozovky již letos. Nepodaří se navíc dodržet ani termín dokončení v roce 2020, který ještě loni sliboval ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ten zdůvodňuje další odklad zejména obstrukcemi ekologických aktivistů.